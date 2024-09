(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Crollo palazzina, Presidente Fontana: dolore straziante per vittime, vicinanza a familiari

Roma, 22 set – “Il pensiero è rivolto alla città di Saviano e al dramma che sta vivendo. È straziante il dolore per le vittime, tra cui due bambini, per una famiglia distrutta e rimane l’apprensione per la sorte di una persona. Esprimo la mia vicinanza ai loro cari e a tutta la comunità. Un ringraziamento ai soccorritori”.

Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana