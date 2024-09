Crollo palazzina, Piantedosi: profondamente addolorato per la terribile tragedia accaduta a Saviano

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

“Sono profondamente addolorato per la terribile tragedia accaduta a Saviano, in provincia di Napoli. Sono stato in contatto con la Prefettura per seguire le operazioni di soccorso. Le mie sentite condoglianze ai familiari delle vittime e la mia vicinanza a quanti sono rimasti feriti nel crollo dell’edificio. Ringrazio i Vigili del fuoco e tutti coloro che sono prontamente intervenuti per prestare il loro aiuto” ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.