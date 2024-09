Comunicato stampa FISE 22 settembre 2024 – Mondiali di Lanaken 2024: binomi azzurri sugli scudi con Zuly e Pagano secondi tra i cinque anni e Bruce F.L. e Correddu quinti tra i sei

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Mondiali di Lanaken 2024: binomi azzurri sugli scudi con Zuly e Pagano secondi tra i cinque anni e Bruce F.L. e Correddu quinti tra i sei (

Eguagliato il miglior risultato di sempre di un binomio italiano al Mondiale giovani cavalli di salto ostacoli

È stata una giornata intensa ma ricca di soddisfazioni per i giovani cavalli in gara per l’Italia nelle tre finali dell’edizione 2024 dei FEI

WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses di Lanaken.

Al record assoluto di 12 binomi azzurri qualificati, oggi si sono aggiunti dei risultati di grande prestigio con Zuly, seconda classificata nella

finale per i cinque anni agli ordini di Diego Pagano e Bruce F.L. quinto in…

