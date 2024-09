Competitività dell’Unione Europea, Pacifico: Conte e Salvini dicono NO.

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa: Conte-Salvini, le affinità elettive.

22 settembre 2024

Salvini dice no al Piano Draghi per la competitività dell’Unione Europea, così come del resto anche Conte. L’uno perché ritiene l’Italia in ripresa economica e l’altro perché si finanzia la guerra. Ma leggendo lo studio del banchiere emerge una interessante strategia di sviluppo del sistema sociale europeo a beneficio di pensioni, sanità, scuola e sicurezza. Servizi che possono essere garantiti solo se accettiamo la sfida della transizione ecologica come pure l’investimento delle risorse pubbliche in infrastrutture materiali e immateriali che consentano la ripresa produttiva delle nostre imprese. Dalle dichiarazioni fatte sembra invece che il benessere debba essere sacrificato alla politica autoreferenziale dei due leader. Del resto la sintonia durante il Conte1 con i Decreti Sicurezza si è consolidata con la sfiducia a Draghi e la caduta della XVIII legislatura e si rileva come un’attrazione fatale per far fallire la crescita dell’Unione Europea in ambito globale. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.