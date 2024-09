(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

CAVALLO COLLASSATO SU PONTE VECCHIO, ON. BRAMBILLA: “BASTA BOTTICELLE E CARROZZELLE TRAINATE DAI CAVALLI: È ORA DI DIRE BASTA ALLO SFRUTTAMENTO DI QUESTI MERAVIGLIOSI ANIMALI!”

“L’immagine di un cavallo collassato a terra a Firenze, lungo Ponte Vecchio, è un caso di evidente e inaccettabile maltrattamento. È ora di porre fine all’utilizzo degli equidi per la trazione animale, obiettivo per cui mi sto battendo in parlamento, e riconoscere il cavallo quale animale d’affezione, come chiede una mia proposta di legge. In attesa di una norma nazionale si muovano i comuni, specialmente quelli delle città d’arte, per porre fine a questo odioso fenomeno”.

A dirlo l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, commentando l’episodio avvenuto a un cavallo mentre transitava su Ponte Vecchio a Firenze. L’immagine pubblicata su Instagram da Welcome to Florence ha fatto il giro del web, scatenando l’ira di moltissimi utenti.