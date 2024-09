(ARC) Canoa polo: Scoccimarro, Trofeo Ponterosso eccellenza sport Fvg

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 Trieste, 22 set – “La Regione intende premiare l’eccellenza

della canoa polo inserendola nel progetto di nuova Riviera di

Barcola assieme alla pallanuoto in due arene contigue affinch?

possa avvicinarsi di piu agli sportivi”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente

Fabio Scoccimarro alle premiazioni del Trofeo Ponterosso 2024,

organizzato dal Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” ed

Economist – Settore Nautico, in co-organizzazione con il Comune

di Trieste, con il contributo della Regione e sotto l’egida della

Federazione Internazionale di Canoa Kayak (ICF).

“Un tributo doveroso va al Circolo Marina Mercantile, societ?

storica che a breve compir? cent’anni ed ? intitolata all’eroe

istriano Nazario Sauro, per organizzare questo trofeo da tredici

anni: questa ? stata un’edizione particolarmente partecipata

perch? le squadre che hanno giocato ieri e oggi erano 22,

provenienti da cinque nazioni, con tre rappresentative nazionali:

la nazionale femminile under 21 e due rappresentative under 18

maschili” ha commentato Scoccimarro.

Il torneo internazionale di canoa polo era iniziato venerd? con

il Trofeo Ponterosso Under 14, cui hanno partecipato i giovani

atleti di casa con tre squadre e la neonata squadra giovanile

della Canottieri Timavo di Monfalcone.

L’iniziativa, ormai un classico del calendario sportivo

triestino, fa conoscere ed apprezzare a livello cittadino, ma non

solo, le peculiarit? della canoa polo.

Nelle passate edizioni il trofeo ha registrato un alto numero di