Sanità, Ternullo (FI): "Nuovo Pronto Soccorso Umberto I Siracusa grande passo in avanti. Grazie a Direttore Caltagirone"

“Un momento di grande orgoglio e soddisfazione per tutta la comunità. Ho avuto l’onore di partecipare a questa importante cerimonia che rappresenta un traguardo fondamentale per la sanità del nostro territorio. Il nuovo pronto soccorso, frutto di un intenso lavoro di rinnovamento, segna un enorme passo avanti per garantire servizi sanitari sempre più efficienti e di qualità ai cittadini. Desidero esprimere un ringraziamento speciale al direttore dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, il cui impegno e la cui dedizione hanno reso possibile questa trasformazione. Grazie a lui, oggi possiamo contare su una struttura completamente rinnovata, dotata di tecnologie all’avanguardia e spazi adeguati per rispondere alle esigenze più urgenti. Il nuovo pronto soccorso dispone di più sale per la degenza, aree dedicate all’isolamento per i casi critici e, aspetto di grande rilevanza, una stazione di polizia interna per garantire la sicurezza di pazienti e personale. Questo permetterà una riduzione significativa dei tempi di attesa e un miglioramento della qualità dell’assistenza, con un’attenzione particolare alla dignità e al benessere dei pazienti e dei loro familiari. L’ottimo lavoro condotto dal direttore Caltagirone non si limita alla modernizzazione degli spazi, ma rappresenta l’inizio di un percorso virtuoso verso una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone, capace di rispondere in modo tempestivo ed efficiente alle emergenze sanitarie del nostro territorio”. Lo afferma la senatrice Daniela Ternullo.

