(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Salute, Tenerini (FI): “Incardinata mia proposta per riconoscimento figura caregiver familiare”

“Sul tema del careviger familiare Forza Italia è molto impegnata e sono molto soddisfatta che, alla ripresa dei lavori parlamentari, sia stata incardinata in Commissione Affari sociali la mia proposta di legge per il riconoscimento di questa figura: lavoreremo perché si proceda rapidamente e trovare le coperture che servono”.

Lo ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, ospite a Superpartes su Canale 5.

“Ad oggi il caregiver familiare non è istituzionalmente riconosciuto, con tutte le tutele che dovrebbero seguirne. La mia proposta ha l’obiettivo di aiutare e tutelare il carico del caregiver familiare che, purtroppo, oggi in Italia ricade quasi sempre sulle donne e guarda, quindi, al sostegno dell’universo femminile”, ha spiegato.

“Nel merito, la proposta prevede, oltre al riconoscimento giuridico, anche un indennizzo per chi si occupa di un familiare in difficoltà, una previsione di copertura previdenziale per tutto il tempo di assistenza e amplia le modalità di riconoscimento oltre il secondo grado di parentela, come oggi previsto. La mia proposta – conclude la deputata azzurra – prevede che il know how che il caregiver familiare acquisisce durante tutto il periodo di cura possa essere messo a frutto da un punto di vista professionale in altre situazioni simili, perché le competenze che si acquisiscono sono importanti. Per noi di Forza Italia questa è una legge di civiltà che purtroppo in Italia ancora manca”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma