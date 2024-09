PESI – Greta De Riso chiude il suo Mondiale Junior al 9° posto

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

Greta De Riso chiude il suo Mondiale Junior al 9° posto

Due prove valide per l’Azzurrina, una di strappo e una di slancio

Roma, 21 settembre 2024

Greta De Riso chiude il suo Campionato Mondiale Junior in corso a Leon, in Spagna, al 9° posto nella categoria fino a 59 kg con due prove valide, una di strappo (86) e una di slancio (108) per un totale di 194 kg. L’oro è andato alla statunitense Ulrey con 210, argento alla thailandese Saetia con 209, bronzo alla uzbeca Abdullaeva con 208 kg.

Nello strappo l’Azzurrina entra in gara con 86 kg, che si incastrano perfettamente. Non vanno poi le altre due prove a 89 kg e a 91. L’oro di specialità va alla thailandese Saetia con tre alzate valide, la migliore delle quali a 96 kg; dietro di lei, entrambe a 93 kg la statunitense Ulrey e la giapponese Higa, mentre resta fuori dal podio di strappo l’uzbeca Abdullaeva, anche lei con 93. Finisce 11esima invece l’Azzurrina che tenta il tutto per lo slancio: la De Riso sale in pedana con 108 kg, ben sollevati con la sua alzata sagittale. Non vanno poi i 111 mentre va poi a tentare il nuovo record di specialità con i 114, che purtroppo però non salgono. Greta chiude ottava di specialità e nona nella classifica finale con 194 kg.

