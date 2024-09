Marcia Pace – Migranti = On. Nicola Fratoianni (Avs): La guerra rovescia il senso delle parole. Quella contro i migranti è una guerra, e chi salva vite viene trasformato in cattivo. Occorre ribellarsi

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

*On. Nicola Fratoianni (Avs):*

*La guerra rovescia il senso delle parole. Quella contro i migranti è una

guerra, e chi salva vite viene trasformato in cattivo.*

*Occorre ribellarsi *

Occorre ribellarsi alla rassegnazione, la guerra porta con sé tante

dimensioni: sul piano dell’economia produce quello che vediamo ogni giorno,

diseguaglianze sempre più estese ed extraprofitti per chi commercia con le

armi, ma è anche guerra del linguaggio, che rovescia il senso delle parole

e produce violenza e odio nelle relazioni fra le persone.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando alla tavola rotonda dei

costruttori di Pace ad Assisi.

Quella contro i migranti è una guerra, – conclude Fratoianni – e che

trasforma i buoni coloro che salvano le vite in mare in cattivi, e che

trasforma chi respinge e chi intrattiene i rapporti con chi organizza i

lager in buoni.

Occorre ribellarsi a tutto questo, e all’indifferenza

Assisi 21 settembre 2024