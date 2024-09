(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

EXI ILVA, ZULLO (FDI): CON GOVERNO MELONI DIVENTERA' PIU' GRANDE POLO EUROPEO DELL'ACCIAIO

“Quando lo Stato ha preso in mano Ilva c’erano materie prime per pochi giorni, adesso invece, grazie al governo Meloni e al ministro Urso, si è a dato un futuro all’ex Ilva che ora si appresta a diventare il più grande polo europeo green dell’acciaio. Quanto fatto da questo esecutivo per l’Ilva, e chiaramente per il territorio e l’indotto, stride con le ultime vicende che stanno riguardando la Giunta e in particolare il presidente Emiliano, che danno l’immagine di una satrapia sempre più arroccata nei suoi privilegi e nei suoi affari che nulla hanno a che vedere con il benessere dei cittadini della Puglia. L’azione del governo Meloni continuerà a sostenere la produzione aziendale contemperando la tutela dell’ambiente e della salute”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo.

