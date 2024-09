cs Siracusa

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ADM PARTECIPA A DIVINAZIONE EXPO 2024 SULL’ISOLA DI ORTIGIA CON UN PROPRIO STAND

L’inaugurazione alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida

Ortigia, 21 settembre 2024 – In occasione di Divinazione Expo 2024, evento di riferimento per il settore agroalimentare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha inaugurato oggi il proprio stand, situato nel cuore della manifestazione a Ortigia. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, *Francesco Lollobrigida*, che ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e filiere produttive per garantire qualità e trasparenza ai consumatori.

Lo stand di ADM rappresenta un punto di riferimento essenziale all’interno della fiera per illustrare al pubblico e agli operatori del settore le attività dell’Agenzia, in particolare nel campo del controllo e della certificazione dei prodotti agroalimentari, un settore strategico per il Made in Italy. Al suo interno, è presente una squadra di esperti dell’ADM, affiancata dal personale dei *laboratori chimici*, pronti a illustrare i meccanismi di verifica e monitoraggio che l’Agenzia applica per garantire la sicurezza alimentare e la conformità ai regolamenti europei e nazionali.