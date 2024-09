[Comune Palermo] Variazione di bilancio. Dichiarazione di Pasquale Terrani

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 “Dopo oltre trentasei ore di maratona presso Sala Martorana e dopo una

attenta valutazione delle forze politiche presenti al Consiglio Comunale di

Palermo, rispetto all’avanzo di Amministrazione ed alla variazione di

bilancio per Investimenti in esito al rendiconto 2023. Tale operazione

permetterà di svincolare risorse per circa 67 milioni di euro, cifra che

diversi segmenti dell’Amministrazione per l’utilizzo delle somme che vanno

dalla Polizia Minicipale,Urbanistica, Centro Storico,Politiche Ambientali,

Igiene e Sanità, Manutenzione e Edilizia Scolastica,Protezione Civile e

Edilizia Pericolante, Lavori Pubblici, ufficio autonomo Sace, Pubblica

Istruzione, Politiche Sociali, Impiantistica Sportiva ecc. Dopo anni di

criticità economiche – finanziarie, l’Amministrazione con in testa il

Sindaco Lagalla ha l’opportunità di utilizzare queste risorse,per

interventi gia individuati e che da tanto tempo aspettavano per la loro

realizzazione. Questi interventi con la loro realizzazione certamente

possono cambiare volto in termine di sviluppo e decoro alla nostra Città di

Palermo”.

Lo ha detto il Presidente della VII Commissione Consiliare Pasquale

Terrani.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa