[Comune Palermo] Dichiarazione consigliera comunale di FdI Germana Canzoneri – Approvazione dell’avanzo di bilancio

“ Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’avanzo di bilancio

pari a 67 milioni di euro del Comune di Palermo, un risultato che

rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e

trasparente delle risorse pubbliche. Da 25 anni non si approvava un avanzo

così consistente. Questo avanzo di bilancio è il frutto di un lavoro di

rigoroso controllo della spesa e di un’attenta pianificazione

economico-finanziaria, che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo

nonostante le difficoltà economiche generali che la nostra città ha dovuto

affrontare negli ultimi anni e questo grazie al grande lavoro svolto in

questi due anni dall’ex assessore Carolina Varchi e dall’attuale assessore

Brigida Alaimo per risanare i conti del comune di Palermo. La disponibilità

di questi 67 milioni consentirà al Comune di Palermo di disporre di risorse

aggiuntive per finanziare interventi cruciali a beneficio della comunità,

tra cui: Il potenziamento dei servizi sociali, con particolare attenzione

alle fasce più deboli della popolazione; La manutenzione straordinaria

delle infrastrutture urbane, per garantire una città più sicura e

funzionale; Come la Segnaletica stradale con particolare attenzione ai

percorsi pedonali protetti, strade e marciapiedi, consulenze e indagini

per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere

architettoniche,Arredo urbano e dotazioni stradali a sostegno delle aree

pedonali, compresa la rigenerazione dell’Albergheria, Rigenerazione urbana

dei Quattro Canti, Interventi straordinari per la messa in sicurezza di

piazzale Ungheria. La manutenzione ascensori nelle scuole,

riqualificazione anche sugli impianti sportivi tra cui lo Stadio Renzo

Barbera e il Velodromo. Ci tengo a sottolineare che questo risultato è