(ARC) Eventi: Anzil, siamo regione bandiera della cultura di pace

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 L’assessore all’Happening di Udine con il gi? ministro della

Difesa e vicepresidente del Parlamento Ue Mario Mauro

Pordenone, 21 set – “La pace ? certamente lo stato ideale in

cui tutti ambiamo vivere, purtuttavia capita che la complessit?

dell’animo umano e i sempre presenti interessi in gioco ne

possano compromettere la continuit?. Questo ? sempre avvenuto, ma

proprio per questo continua a essere fondamentale interrogarsi e

ragionare sulle condizioni che possano permettere il

raggiungimento o il mantenimento della pace. Anche dalla nostra

regione pu? partire un segnale importante. Il Friuli Venezia

Giulia ? terra di confine che sostiene una cultura di frontiera

che desidera cambiare il significato stesso del termine confine:

da muro, ostacolo e divisione ad apertura e nuova possibilit? di

amicizia con chi sta al di l? del limite. Per questo, anche

pensando a Go!2025 Capitale europea della cultura, ci candidiamo

a essere una regione bandiera della cultura di frontiera e

bandiera della pace con un nuovo ruolo al centro dell’Europa”.

Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla

Cultura Mario Anzil partecipando, questa sera nella sede del

Centro culturale delle Grazie a Udine, all’incontro “C’? speranza

di pace in Europa?” con l’analista geopolitico, gi? ministro

della Difesa e vicepresidente del Parlamento europeo, Mario

Mauro. La conferenza si ? tenuta nell’ambito dell’Happening “Semi

di speranza: costruire la pace in tempo di guerra” organizzato

dal Centro culturale Il Villaggio, dal Centro culturale Enzo

Piccinini e dal Sindacato delle Famiglie Fvg e sostenuto dalla

Regione Friuli Venezia Giulia.

“Agli organizzatori dell’Happening nell’ambito del quale si

svolge anche questo incontro – ha sottolineato Anzil – deve

andare il plauso della Regione perch?, oltre a dare la

possibilit? di partecipare a momenti di riflessione sui temi di

volta in volta individuati, riescono anche a creare occasione e

spazi di confronto e di socialit? e di condivisione di principi

su temi che sono sempre attuali, come dimostra l’evento di questa

sera legato al drammatico tema della guerra e alla ricerca della

strada per la pace”.

“Gli ospiti prestigiosi – ha voluto aggiungere il vicegovernatore

– che vengono chiamati hanno sempre saputo offrire un contributo

di alto livello. Ricordo, nell’edizione dello scorso anno, la

presenza del premio Nobel Irina Scherbakova, storica russa.

Quest’anno l’altrettanto autorevole ex ministro della Difesa e

vicepresidente del Parlamento europeo Mario Mauro che saluto e

ringrazio per la sua presenza in regione, ci far? riflettere

attorno alla questione della pace, un tema suggestivo e

fondamentale nei tempi che viviamo”.

ARC/DL/gg

211846 SET 24