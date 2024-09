ALZHEIMER E DEMENZE NEURODEGENERATIVE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FILIPPO MANCUSO SUL NUOVO CENTRO DIURNO Ra.GI (A CATANZARO)

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FILIPPO MANCUSO SUL NUOVO CENTRO DIURNO Ra.GI (A CATANZARO)

“L’inaugurazione del Centro Diurno a Catanzaro, voluto dall’Associazione Ra.gi per venire incontro alle persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative, va salutata con sincero apprezzamento. Ancora una volta, dopo la realizzazione della Casapaese a Cicala, Elena Sodano e la sua associazione rispondono fattivamente ai bisogni delle persone affette da demenze e delle loro famiglie”.

È quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso a proposito dell’inaugurazione a Catanzaro del Centro Diurno per persone con demenza in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

“Le persone affette da demenza – ha aggiunto – hanno bisogno delle cure farmacologiche, ma anche di ambienti consoni e relazioni sociali finalizzate ad assicurare protezione, libertà e dignità a persone affette da una patologia che spesso le relega ai margini della società”. Infine: “in una regione in cui le diseguaglianze, le povertà e l’emarginazione degli strati della popolazione più esposti alla crisi sono più acute che in altri territori del Paese, il potenziamento del sistema socio-assistenziale, nel suo complesso, diventa cruciale. Non solo per garantire i diritti costituzionali ai più fragili, ma anche per riempire di senso e contenuti la democrazia e lo Stato sociale”.