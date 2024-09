(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 ALLUVIONE, LEONARDI (FDI): DA GOVERNO GRANDE ATTENZIONE PER POPOLAZIONI COLPITE

“Il governo Meloni stanzia venti milioni per l’Emilia-Romagna e quattro per le Marche per l’emergenza maltempo. Anche riguardo questa emergenza il nostro esecutivo ha dimostrato grande attenzione con azioni concrete verso le popolazioni colpite delle Marche dopo l’intervento che due anni fa aveva visto stanziati 400 milioni per la nostra regione fortemente colpita. Un altro passo significativo e concreto che zittisce le sterili polemiche delle opposizioni”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatore regionale FdI nelle Marche.

