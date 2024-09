Agenzia regionale 986.24 piemontese_premio fiori blu 2024

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

Il vicepresidente Piemontese al Premio Nazionale Letterario “I fiori blu” 2024

Per il quinto anno consecutivo gli applausi di una platea di cinquecento persone hanno accolto i

protagonisti giunti a Foggia per l’evento di celebrazione del miglior libro, proclamato in seno al

Premio Nazionale Letterario “I fiori blu” 2024, condotto da Neri Marcorè, con la presenza della

direttrice artistica e presidente Alessandra Benvenuto e della Giuria Tecnica presieduta da Paolo

Mieli.

È stato il romanzo di Viola Ardone, “Grande Meraviglia”, edito da Einaudi, a conquistare il cuore

della Giuria dei Lettori e delle Lettrici che, da tutta Italia, esprimono sul sito ufficiale le loro

preferenze. La scrittrice e docente partenopea ha ricevuto il premio dal vicepresidente della Regione

Puglia, Raffaele Piemontese, che ha sottolineato che «la partecipazione specie dei giovani che

accompagna, per tutta la primavera e l’estate, la lettura, le presentazioni e la selezione di libri di

narrativa e saggistica, è il motivo che da cinque anni spinge la Regione Puglia e il Teatro Pubblico

Pugliese a sostenere un Premio, condividendone gli obiettivi di crescita culturale e sociale, attraverso

la promozione della lettura».

«Credo che i premi importanti siano quelli gestiti con cura, con amore, con vera partecipazione delle

lettrici e dei lettori, piuttosto che quelli più “blasonati” che spesso rispondono a logiche diverse», ha

detto Viola Ardone, aggiungendo che «un riconoscimento che viene dal Sud è un valore aggiunto

perché viene dalla mia terra. Anche io sono una lettrice onnivora: saggi, poesia, teatro, romanzo,

classici, novità, italiani, stranieri. Come diceva Massimo Troisi, è una lotta impari: loro sono tanti e io

sono solo una. A parte gli scherzi, il mondo del libro è ampio e variegato e c’è posto veramente per

tutti i gusti. Spero che la fortuna di “Grande Meraviglia” sia quella di abbandonare il pregiudizio

verso chi ci sembra diverso, distante, difforme da noi e dalla nostra idea del mondo».

La serata, che si è svolta nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia,

all’interno del compendio di via Romolo Caggese di proprietà della Regione Puglia e dove è stato

realizzato il Parco urbano e archeologico “Campi Diomedei”, si è avviata con un applauso di ultimo

saluto al vigile del fuoco Antonio Ciccorelli, morto salvando alcune persone mentre era impegnato

nelle operazioni di soccorso sulla Statale 89 tra Apricena e San Severo.

Arricchita da musica e danza, oltre che dai saluti ai numerosi partner, dalla presentazione del

progetto “Booktrailerinblu” realizzato con l’Accademia delle Belle Arti, l’Università e sette scuole

superiori foggiane, ha visto svelati i nomi degli autori premiati, scelti nella rosa dei finalisti annunciati

nello scorso mese di giugno.

Francesco Chiodelli con il suo “Cemento armato”, edito da Bollati Boringhieri, ha vinto il Premio

Speciale, e ha parlato di «un’esperienza entusiasmante, perché mi ha permesso di entrare in

contatto con tanti studenti e studentesse e appassionati di letteratura e mi ha fatto conoscere un

contesto di grande sensibilità e cultura».

Protagonista della serata è stata sul finale la Giuria Tecnica, presente con Sandra Petrignani, Marco

Ferrante, Lidia Ravera e il presidente Paolo Mieli che ha intervistato Emanuele Trevi, autore de “La