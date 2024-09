(ACON) FESTIVAL FVG. BORDIN A GINEVRA: SIANO UNA REGIONE RICCA DI OPPORTUNIT

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 (ACON) Ginevra, 21 set – La promozione del Friuli Venezia

Giulia a trecentosessanta gradi: dalle realt? produttive alle

opportunit? turistiche, senza dimenticare l’importanza

dell’associazionismo e del volontariato.

Sono stati questi alcuni dei temi affrontati dal presidente del

Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, durante gli incontri

istituzionali con il sindaco di Ginevra, Christina Kitsos, la

console generale d’Italia Nicoletta Piccirillo e il

rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite e

le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, Vincenzo

Grassi, in occasione del Festival del Friuli Venezia Giulia

tenutosi nella citt? svizzera.

Durante le riunioni svoltesi in un clima di cordialit?, il

massimo esponente dell’Assemblea legislativa regionale ha

ricordato come “il Friuli Venezia Giulia si sia risollevato e

sviluppato a partire dal dopoguerra e dal terremoto del ’76

grazie a un utilizzo virtuoso della specialit? e alla forza della

sua gente, diventando oggi una regione competitiva e ricca di

opportunit?”.

“Il Festival del Friuli Venezia Giulia ha rappresentato

un’importante vetrina per le nostre realt? enogastronomiche a

Ginevra. C’? la massima disponibilit?, da parte delle

istituzioni, a sviluppare nuove e ulteriori forme di

collaborazioni che possano favorire le nostre eccellenze anche

sul mercato svizzero”, ha ribadito Bordin.

Della delegazione hanno fatto parte anche l’assessore di Gorizia

Maurizio Negro, il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, i

vicesindaci di Codroipo, Giacomo Trevisan, e di Sauris, Albert

Domini, i presidenti rispettivamente del Fogol?r Furlan di

Ginevra, Agnese Trevisan, della Soci?t? des Associations

Italiennes de Gen?ve, Carmelo Vaccaro, e di Italia FVG, Loris

Basso.

