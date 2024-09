(ACON) ALZHEIMER. BORDIN: REGIONE FVG ALL’AVANGUARDIA IN DOMICILIARIT MALATI

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 (ACON) Trieste, 21 set – “? di pochi giorni fa il consenso

espresso da numerosi consiglieri dell’Assemblea legislativa che

mi pregio di rappresentare, a una delibera giuntale con cui si d?

l’avvio ufficiale alla sperimentazione triennale della

domiciliarit? comunitaria di persone non autosufficienti, in

particolare di coloro che soffrono di demenza e disturbi

comportamentali. E con l’approvazione di un secondo

provvedimento, si ? pensato a dare aiuto anche a coloro che si

assumono il fardello della cura di queste persone, quasi sempre

familiari che per farlo sono costretti ad abbandonare ogni

carriera lavorativa. Sono molto orgoglioso di evidenziarlo oggi,

Giornata mondiale dell’Alzheimer, a dimostrazione di come il

Friuli Venezia Giulia sia una Regione virtuosa non solo a parole,

ma nei fatti”.

Cos? il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin,

in occasione del 21 marzo che in tutto il mondo ? dedicato a chi

soffre di Alzheimer e che in Italia vede le sedi istituzionali

illuminarsi di viola, Palazzo di piazza Oberdan, a Trieste,

incluso.

“Le nostre azioni seguono i dettami del Pnrr quanto ad assistenza

domiciliare della popolazione over 65 anni colpita da demenza –

evidenzia ancora Bordin -, ma prima ancora il mio plauso va alle

amministrazioni locali, alle associazioni di volontariato e ai

tantissimi familiari che, di giorno in giorno, senza sosta, si

adoperano per garantire una qualit? di vita la migliore possibile

a questi malati il cui futuro, va rammentato, ? senza via di

uscita. Perch? parliamo di una patologia cronico-degenerativa del

sistema nervoso centrale, ovvero di un deficit delle funzioni

cognitive che si aggrava con l’avanzare del tempo e dell’et? di

chi ne soffre”.

Stando all’Organizzazione mondiale della sanit?, il loro numero ?

in crescita allarmante, raddoppieranno nel 2030 e triplicheranno

entro il 2050. In Italia, il numero ? stimato in oltre un milione

(di cui circa 600mila sono i malati di Alzheimer) e le persone

direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza

sono tre volte tanto. In Fvg, il numero per difetto ? di 20mila

persone affette da una qualche forma di demenza, che nel 60% dei

casi ? la malattia di Alzheimer.

ACON/RCM

211201 SET 24