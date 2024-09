Uici e Nodo antidiscriminazioni

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

ven 20 settembre 2024

NODO PROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONI: L’UICI NOVARA VCO

HA DECISO DI DARE LA PROPRIA ADESIONE

Nell’ambito del progetto denominato “Il Piemonte al mio fianco”, la Provincia di Novara ha

partecipato, lo scorso 5 settembre, a un incontro organizzato a Novara dall’Unione Italiana dei

Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Novara e del Vco.

L’iniziativa era finalizzata alla presentazione alle persone cieche e ipovedenti della zona dei servizi

antidiscriminazione offerti dal Nodo provinciale contro le discriminazioni. All’incontro hanno

partecipato il presidente Uici regionale Franco Lepore e il presidente territoriale Pasquale Gallo,

Silvia Venturelli di Ires Piemonte, i referenti del Nodo provinciale e una decina di soci.

Per rafforzare la collaborazione l’Uici Novara Vco ha deciso di aderire alla Rete provinciale contro

le discriminazioni coordinata dal Nodo, rafforzando così l’obiettivo di dare voce a chi subisce

discriminazioni e aggiungendo un tassello alle azioni per favorire l’inclusione nel territorio. E’ stato

ribadito il fatto che chiunque subisce una discriminazione o disservizio deve segnalare il fatto al

Nodo in virtù della legge n. 67 del 2006, che tutela il pieno godimento dei diritti, oltre che della

legge regionale n. 5 del 2016.

Si è inoltre parlato di “Il Piemonte al mio fianco”, che intende promuovere l’inclusione sociale e

migliorare l’autonomia delle persone con disabilità visive: il progetto è promosso dall’Unione

Italiana dei ciechi e degli ipovedenti consiglio regionale del Piemonte, con il sostegno della

Regione Piemonte nell’ambito del Piano triennale contro le discriminazioni, presentato lo scorso 16

febbraio a Torino.

Tra le azioni del progetto, è previsto un importante raccordo tra le sezioni territoriali Uici e i Nodi

provinciali contro le discriminazioni, che operano sul territorio, ottemperando alla legge regionale

n. del 5/2016, con il coordinamento della Regione e Ires Piemonte. Sul territorio novarese, il Nodo

contro le discriminazioni è attivo presso la sede della Provincia di Novara in piazza Matteotti 1 a

Novara. Il Nodo di Novara svolge attività di sportello antidiscriminazioni, mettendosi a

disposizione per creare le condizioni utili a rimuovere le discriminazioni. Per fissare un

appuntamento o chiedere informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri