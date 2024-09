Toscana Diffusa, gli interventi degli assessori e del presidente del Consiglio regionale

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

L’importanza della legge sulla Toscana diffusa per tutto il territorio e

per tutti i settori della Regione Toscana è stata sottolineata dagli

interventi degli assessori regionali presenti all’incontro tra il

presidente Eugenio Giani, i sindaci, le categorie economiche, il mondo

dell’associazionismo, Anci ed Upi. Ai lavori, che si sono svolti presso il

Palazzo degli affari di Firenze, era presente anche il presidente del

Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che è intervenuto in rappresentanza

dell’assemblea legislativa toscana.

Saccardi: “Più sostegno alle aree montane e a quelle meno urbanizzate”

“Il senso della Toscana diffusa è quello di una Toscana che si tiene se

tutti i territori stanno insieme e se tutti i territori rivestono la

medesima importanza. Una Toscana che non lascia nessuno indietro e che può

rappresentare in questo modo un punto di riferimento per il mondo”. Lo ha

sottolineato la vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi,

che tra le sue deleghe, oltre all’agricoltura, ha le aree interne e la

montagna.

“Montagne ed aree interne sono ambiti dove l’idea della Toscana diffusa

trova forse una delle declinazioni più importanti. Con il fondo dello

sviluppo rurale – ha detto – abbiamo destinato quasi il 60 per cento delle

risorse europee alle aree montane e svantaggiate. Non solo, sulla montagna

abbiamo inaugurato quest’anno il bando per favorirne la residenzialità: un

esperimento a cui abbiamo destinato due milioni e ottocento mila euro e che

ha avuto molto successo: sono arrivate 831 richieste di cui la metà da

persone che abitano fuori Toscana. Per il futuro pensiamo dunque di

aumentare i fondi a disposizione”.

“Le aree più lontane e meno urbanizzate hanno bisogno di maggiori

infrastrutture e servizi per consentire ai residenti di abitarvi – aggiunge

dal palco Saccardi – Inoltre, con una misura forse unica quest’anno abbiamo

destinato 44 milioni alle aziende agricole che risiedono ed operano in aree

montane svantaggiate. C’è bisogno non solo di infrastrutture fisiche in

questi territori ma anche di internet veloce e della banda larga e

investiamo anche su questo. Così come sulla tutela della biodiversità e

grazie alla Banca della terra possiamo recuperare le aree abbandonate e

tutelare il paesaggio e la risorsa forestale, rafforzare le opportunità

occupazionali e di reddito delle aree rurali, favorire l’imprenditoria

giovanile: tutti obiettivi a cui stiamo lavorando da tempo, in piena

sintonia con il concetto di Toscana diffusa che grazie alla nuova legge

potranno essere rafforzati e accompagnati da ulteriori misure”.

Marras: “Una legge che favorisce impresa e commercio”

“E’ una legge organica – ha affermato l’assessore regionale a economia e

turismo Leonardo Marras – perché mette insieme tanti aspetti che

separatamente non avrebbero senso. In queste aree il negozio di vicinato

svolge ancora una vera e propria funzione pubblica, perciò abbiamo messo

grande attenzione al commercio con interventi a contrasto della

desertificazione dei centri urbani”. “Gli empori multifunzionali, in

crescita, sono stati un’esperienza estremamente positiva – ha aggiunto

l’assessore – e per favorire l’insediamento di esercizi commerciali di

questo tipo e di attività produttive in generale, promuoviamo una serie di

incentivi fiscali e contributi diretti, che potranno aiutare il

mantenimento di presidi commerciali in aree delicate. Le aree interne, poi,

possono essere fortemente attrattive anche per le nuove frontiere del

lavoro digitale: fenomeni come i ‘nomadi digitali’ o la riorganizzazione

dei tempi di lavoro possono consentire a lavoratori, professionisti ed

imprese di trovare in queste aree grandi opportunità, qualità della vita,

qualità sociale, ma tutto questo potrà avvenire solo se questi territori

saranno supportati da una forte connettività”.

Ciuoffo: “Connessione di qualità entro 2026 per tutto il territorio”

“La triste esperienza del covid – ha detto l’assessore alla

digitalizzazione Stefano Ciuoffo – ci ha dimostrato come la capacità di

relazione attraverso la connettività sia fondamentale per mantenere un

accesso minimo ai nostri diritti, allo studio, alla sanità, al lavoro.

Senza una struttura digitale affidabile siamo in una situazione di

arretratezza in cui una regione come la Toscana non può assolutamente

rimanere. Questa legislatura ha segnato un notevole cambio di passo sotto

questo profilo, con importanti risorse regionali e nazionali per migliorare

la connettività: banda ultralarga, fibra e connessione wireless. Stiamo

raggiungendo attraverso vari progetti le cosiddette aree bianche, le aree

grigie e poi quelle 5G. Grazie ad uno spettro di investimenti consistenti,

alcuni diretti regionali e altri con fondi comunitari, nell’arco del

prossimo anno ed in alcune aree entro il 2026, dovremmo essere in grado di

realizzare una struttura di connessione di qualità in grado di coprire

tutto il territorio. Supereremo in tal modo il gap tecnologico. Resterà da

colmare quello legato alle competenze: puoi avere la fibra, ma se non hai

un minimo di attitudine all’utilizzo di una piattaforma digitale, il

rischio è di non avere la capacità per esercitare i propri diritti. Ecco

perché nella legge sulla Toscana diffusa, il diritto alla connettività e

quello all’accesso vengono individuati come fondamentali per i cittadini.

Spetta alla Regione fare in modo che questo si traduca concretamente”.

Baccelli: “Piccoli borghi e collegamenti al centro della legge”

“E’ una legge che aiuta la programmazione, che non appesantisce il lavoro

delle nostre amministrazioni comunali, ma anzi lo facilita – ha aggiunto

l’assessore regionale a trasporti ed urbanistica Stefano Baccelli – Per

quanto riguarda i settori di mia competenza, l’urbanistica tiene conto

delle esigenze di tutti i Comuni e con la rigenerazione urbana coinvolgiamo

Comuni di medie e grandi dimensioni a cui rivolgiamo le risorse Fesr per 13

strategie territoriali, e i Comuni sotto i 5000 abitanti e sotto i 20mila

abitanti con bandi ad hoc finanziati con tutte le altre risorse

disponibili, anche con la legge 145. Un intervento davvero capillare per la

riqualificazione anche dei piccoli borghi. Per quanto riguarda le

infrastrutture, la modalità è duplice: per la Toscana diffusa e quindi le

aree interne, aree costiere e isole l’idea è quella di accompagnare le

priorità che ci vengono indicate dalle amministrazioni comunali. Per

quanto riguarda la mobilità sostenibile puntiamo ad avere un servizio

capillare di trasporto pubblico su gomma, ma anche di valorizzare le nostre

linee regionali”. Baccelli fa riferimento anche ai Piani integrati urbani

che riguardano due aree: l’area metropolitana fiorentina (Firenze e Prato)

e l’area che comprende Livorno, Pisa fino a Lucca. Baccelli cita fra i

molti progetti, il sottoattraversamento di Firenze, il sistema tranviario,

il metro tram fino a Prato, la Darsena Europa, il progetto di collegamento

tram/treno tra Livorno/Pisa/Lucca, il raddoppio della Lucca-Pistoia e il

progetto di raddoppio Lucca/Viareggio/Pisa”.

Bezzini: “Nuove tecnologie per avvicinare la sanità alle aree

periferiche”

Telemedicina, teleconsulti e telemonitoraggio: l’assessore regionale al

diritto alla salute Simone Bezzini ha utilizzato le nuove tecnologie, già

realtà, come esempio di strumenti per aiutare chi vive in aree periferiche

e svantaggiate. “Si tratta di progetti – spiega – con cui potremo aiutare

concretamente i residenti e che da qui al 2026 diventeranno un servizio

diffuso”.

“Parlare di Toscana diffusa – commenta Bezzini – vuol dire parlare del

tema più ampio del diritto costituzionale alla salute e dell’equità di

accesso a dispetto delle disuguaglianze, anche territoriali: facile a dirsi

e più complicato a farsi, perché esiste una grande questione di

sottofinanziamento del servizio sanitario pubblico e un problema pure di

risorse professionali non adeguate ai bisogni, perché abbiamo ad esempio

pochi medici disposti a lavorare nelle aree periferiche”.

“La risposta – dice Bezzini – non può che essere, in questo momento, che

provare a ribaltare il paradigma dell’innovazione e generare innovazione

proprio nella Toscana diffusa”. Come? “Con sportelli digitali in

telepresenza come quello che stiamo sperimentando a Radicondoli per

sbrigare pratiche sanitarie amministrative – elenca Bezzini – Se il

progetto funzionerà estenderemo la sperimentazione nel 2025 ad altri

cinque comuni e a quel punto, se replicabile, a regime nel resto della

Toscana”. “Siamo anche stati i primi in Italia – prosegue l’assessore –

a bandire diciotto concorsi innovativi per giovani medici, con incentivi

per lavorare nelle isole e nelle aree più remote. Con altri incentivi

abbiamo pensato anche ai medici di base”. “In Alta Garfagnana – invece

– stiamo realizzando un’esperienza pilota con la Scuola Sant’Anna sul

proximity care”.

Mazzeo: “Non solo una legge, ma una vera e propria visione della

Toscana”

“L’idea di una Toscana che viaggia alla stessa velocità è un progetto

che perseguiamo già dalla scorsa legislatura”, ha detto il presidente

del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “Allora, presiedevo la

Commissione costa, mentre oggi abbiamo istituito una Commissione per le

aree interne. In entrambi i casi, l’obiettivo è dare a tutte e tutti pari

opportunità e pari diritti, dall’istruzione al lavoro, dalla cultura alla

salute. È una sfida complessa, e non basta una legge per risolverla ma,

insieme alle politiche di coesione europee e l’investimento sulle aree

interne, possiamo invertire la tendenza, combattere lo spopolamento e

offrire nuove opportunità a chi vive in quei territori. Non è dunque solo

una legge ma una vera e propria visione di Toscana e ringraziamo il

presidente Giani per essere passato dalle parole ai fatti”. “Come

assemblea legislativa – ha concluso – lavoreremo per esaminare il testo

nelle Commissioni coinvolgendo, in modo partecipativo, il mondo economico,

sociale, produttivo e i sindacati con l’obiettivo di approvare poi il testo

entro la fine dell’anno”.