(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma alla Giornata della pace di Assisi, Bonessio (Avs): fermare le guerre per costruire un mondo più equo e sostenibile

Roma, 20 settembre 2024 – “Il 21 settembre, su delega del sindaco Gualtieri, rappresenterò Roma Capitale ad Assisi alla Giornata internazionale della pace. Sono onorato di partecipare a questa importante iniziativa promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace per sostenere e riaffermare l’impegno per la pace tra i popoli e le nazioni. Si tratta di un appello che per l’Alleanza Verdi-Sinistra, forza politica di cui mi onoro di far parte in Assemblea capitolina, rappresenta uno dei cardini del programma e dell’agire politico. La costruzione di un mondo equo e sostenibile, capace di coniugare giustizia ambientale e sociale, richiede la ferma condanna di tutte le guerre e di ogni forma di violenza e sostiene il dialogo come mezzo per creare una coscienza, una cultura e una politica di pace e libertà a vantaggio anche dei soggetti più vulnerabili. ‘Prima di tutto la pace’, il motto di questa giornata, ci ricorda che lavorare per la cessazione dei conflitti è un dovere di tutti, che viene prima di ogni cosa e di qualsiasi altro interesse. Roma, città della pace, antifascista, libera, inclusiva e democratica potrà dare un contributo interessante per rilanciare il tema della cooperazione internazionale e proporre un modello di alleanza intergenerazionale che aiuti i giovani a diventare costruttori di pace.”

Così in una nota il consigliere capitolino dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio, delegato di Roma Capitale ad Assisi alla Giornata internazionale della pace.