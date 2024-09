(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

ven 20 settembre 2024 [Regione Lazio]

ROCCA: «LAZIO PRIMA REGIONE ITALIANA A FAR PARTE

DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA»

Roma, 20 settembre 2024 – «Il Lazio è la prima Regione italiana a far parte del Polo Strategico Nazionale per la Cybersicurezza, un settore chiave anche per la salute pubblica. Tra fondi regionali e nazionali abbiamo destinato 56 milioni di euro per proteggere tutte le nostre Aziende Sanitarie, mettendo al sicuro i dati e le informazioni dei cittadini che abbiamo il dovere di proteggere».

«L’ho ribadito in occasione di un convegno qui, in Regione, che ha visto le illustri presenze del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi e della sua Vice Nunzia Ciardi».