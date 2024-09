(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Olimpiadi, Mazzetti (FI): "Bene voto Regione ma aspettiamo passi concreti, no soliti annunci"

Roma, 20 set. – “È un bene che la Regione Toscana, per una volta, non sia andata dietro ai solito ‘no’ ideologici, votando a favore delle Olimpiadi 2040. Ora aspettiamo passi concreti da Giani e dalla giunta PD”. Così l’On. Erica Mazzetti, deputata toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici di FI, in un intervento sul Corriere di Siena di oggi. Secondo Mazzetti serve “un chiaro piano per l’ammodernamento degli impianti sportivi esistenti” ma anche “per la realizzazione di nuovi”. Mazzetti, che ha lanciato il primo Intergruppo parlamentare sui Lavori pubblici dal nome ‘Progetto Italia’, sostiene siano “indispensabili” le “infrastrutture per collegare all’interno e all’esterno la regione”. “La Toscana – ha suggerito sul quotidiano – deve fare una pianificazione sistematica delle rete stradale, ferroviaria, degli aeroporti e dei porti, senza dimenticare le infrastrutture digitali, visto si parla di 2040, sfruttando al massimo le nuove tecnologie e ricorrendo al partenariato pubblico-privato già normato, incentivato e semplificato dal nuovo codice appalti”. Le Olimpiadi 2040 in Toscana possono essere “un grande volano per l’economia toscana e i suoi distretti, una vetrina planetaria per il nostro patrimonio eccezionale, da troppi decenni soffocato dalla miopia politica monocolore” e possono essere “l’occasione per recuperare terreno in termini infrastrutturali ma anche di competitività”, purché “si facciano passi concreti, non annunci”.

