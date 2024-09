(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Montepulciano brilla a Bollywood: un set da sogno nel cuore della Toscana

La città del Vino Nobile si conferma una delle mete più ambite per il grande schermo. Riprese nel cuore del centro storico, con star internazionali del cinema indiano ed asiatico, per una grande produzione indiana.

Montepulciano si conferma una delle destinazioni più ambite dal mondo del cinema internazionale, diventando ancora una volta protagonista sul grande schermo. Il centro storico di Montepulciano è stato scelto come location d’eccezione per le riprese di “War 2”, attesissimo sequel del film d’azione indiano del 2019. Questa grande produzione di Bollywood ha visto la partecipazione di star di fama internazionale, come Hrithik Roshan e Kiara Advani, vere e proprie icone del cinema indiano e asiatico, meno note in Italia, ma con milioni di fan in tutto il pianeta.

Dopo aver toccato Siena, le riprese si sono spostate a Montepulciano, che con i suoi panorami unici e il fascino senza tempo delle sue vie, è stata il set perfetto per alcune delle scene romantiche del film. I celebri protagonisti hanno passeggiato tra le pittoresche strade di via del Teatro, Porta delle Farine, via di Talosa e Piazza Grande, trasformando questi scorci in sfondi da sogno per il cinema mondiale. Le riprese si sono tenute nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre.