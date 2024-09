MAPEI INAUGURA LA NUOVA SEDE DI SOPRO BAUCHEMIE IN GERMANIA

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Un complesso bello e sostenibile per l’headquarters, i laboratori R&S e il centro di formazione

Nella città tedesca di Wiesbaden, vicino a Francoforte, Mapei ha inaugurato il nuovo headquarters di Sopro Bauchemie, consociata del Gruppo dal 2002 e leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia in Germania, attualmente presente anche in Polonia, Austria, Ungheria, Paesi Bassi e Svizzera.

La nuova sede ospita gli uffici amministrativi, i laboratori ricerca & sviluppo e un moderno centro di formazione e si estende su un terreno di 20.000 metri quadrati.

Il nuovo complesso edilizio, realizzato su progetto dallo studio milanese di architettura Onsitestudio, guidato da Giancarlo Floridi e Angelo Lunati, è costituito da un insieme di cinque edifici interconnessi tra loro che racchiudono l’ampio cortile. Nel primo si trovano l’ingresso principale e gli uffici disposti su tre piani, mentre il secondo accoglie il nuovo centro di formazione e la mensa. Il terzo edificio ospita la sala prove e tutte le strutture ad essa connesse. I moderni laboratori di ricerca con i relativi uffici e strutture trovano spazio nel quarto edificio, mentre il quinto comprende l’assistenza tecnica e il magazzino.

Il progetto ha tenuto conto sia della funzionalità della struttura sia del suo impatto sull’ambiente. Il complesso è dotato di un impianto fotovoltaico, stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, oltre 100 parcheggi per biciclette e un efficiente sistema di gestione delle acque reflue. Queste e molte altre misure contribuiscono ad ottenere la certificazione Gold secondo lo standard DGNB (German Sustainable Building Council).

Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare l’apertura del Campus Sopro, una nuova struttura all’avanguardia che rafforzerà la presenza del Gruppo Mapei in Germania e offrirà ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro moderno e stimolante. Da quando 23 anni fa Sopro è entrata a far parte di Mapei, ha continuamente migliorato la sua posizione e la quota di mercato, arrivando a più che triplicare il suo contributo al fatturato totale del Gruppo”.

Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei, ha dichiarato: “Grazie a questa nuova e moderna sede saremo in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze del mercato locale e continuare a crescere in modo sostenibile in Germania. La ricerca e lo sviluppo sono il cuore del nostro Gruppo e questi nuovi laboratori forniranno ai nostri clienti soluzioni innovative, durevoli e di alta qualità, per contribuire a un’edilizia sempre più sostenibile”.

Sopro Bauchemie GmbH è stata fondata nel 1985 con il nome di Dyckerhoff Sopro GmbH. È uno dei principali fornitori europei di prodotti chimici per l’edilizia e di materiali da costruzione per l’interno e l’esterno degli edifici. L’azienda impiega attualmente quasi 390 persone e ha filiali in Polonia, Austria, Ungheria e Paesi Bassi, oltre a una filiale in Svizzera. Dal 2002 fa parte del Gruppo Mapei.