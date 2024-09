(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 MAFIA, D’ATTIS (FI): “NON DIMENTICHIAMO IL MAGISTRATO LIVATINO”

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis.

“Non dimentichiamo il magistrato Rosario Livatino, assassinato trentaquattro anni fa ad Agrigento. Era senza scorta. Si stava recando in tribunale dove era impegnato in indagini contro mafia e corruzione.

Il capo di una famiglia mafiosa lo definiva il “santocchio” per via della sua forte fede cattolica.

Nel 2021 è stata celebrata la sua beatificazione, approvata da papa Francesco. Il suo esempio resterà scolpito nella nostra memoria”.

