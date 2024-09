Il 25 settembre l’inaugurazione della nuova sede per il Centro Educativo Pomeridiano di Albinea

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Nuova sede per il Centro Educativo Pomeridiano di

Albinea

Mercoledì 25 settembre, alle ore 18, l’inaugurazione in via Morandi 2/b

ALBINEA (20 settembre 2024) – ALBINEA – Mercoledi 25 Settembre, alle ore 18,

negli spazi di Via Morandi 2/b si terrà l’inaugurazione, aperta a tutta la

cittadinanza, della nuova sede del Centro Educativo Pomeridiano.

Attivo sul territorio dal 1998, il CEP è un servizio gestito dal Comune di Albinea

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Si propone come luogo di incontro

e di crescita personale per i bambini e i ragazzi del territorio, offrendo loro la

partecipazione a laboratori espressivi e artistici, attività sportive e di gioco,

aiuto nello svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola.

Gli spazi di dialogo e di costruzione di progetti individuali e di gruppo sono

favoriti come approccio metodologico privilegiato.

Il servizio per le famiglie è gratuito e l’avvio avviene con iscrizione annuale,