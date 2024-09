Fondazione Musica per Roma, appuntamenti dal 22 al 29 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 MANCUSO – MEZZA QUARTET

DANCES IN MY MIND

SABATO 28 SETTEMBRE 2024

CASA DEL JAZZ ORE 21

biglietto 10€

Dominic Mancuso, composizioni, chitarra, voce

Vittorio Mezza – pianoforte, arrangiamenti

Stefano Pagni – contrabbasso, basso elettrico

Pierpaolo Bisogno – percussioni, vibrafono

Dances In My Mind è un progetto internazionale registrato a Toronto da Vittorio Mezza (compositore, arrangiatore, pianista) e Dominic Mancuso (cantante, chitarrista, produttore, vincitore del Juno Award), insieme ad alcuni dei migliori musicisti canadesi. Il progetto sta riscuotendo un grande successo sia tra gli addetti ai lavori che tra il grande pubblico. L’ensemble ha infatti partecipato al Toronto Jazz Festival e all’Italian Contemporary Film Festival. Inoltre, ha svolto diversi tour toccando alcuni dei più importanti teatri dell’Ontario: come il Flato Markham Theatre e l’Avalon Theatre Fallsview a Niagara.

La pubblicazione dell’album Dances In My Mind rappresenta per i due leader la sintesi di un grande lavoro di squadra, che li vede raccogliere, con grande soddisfazione, il risultato di un lungo scambio di idee e creatività portato avanti, negli anni, tra l’Italia e il Canada.

Vittorio Mezza ha ricomposto e arrangiato la musica di Dominic Mancuso in un’ottica modulare, riuscendo a coinvolgere musicisti provenienti da mondi musicali diversi e unendoli, con coerenza, sotto il segno del jazz, senza comunque tralasciare la tradizione italiana legata al mondo del cinema e della musica colta.