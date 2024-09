Cuneo | Al Toselli lo spettacolo “Senti? I bambini, mai stanchi, ridono…”

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

L’inedito sull’esodo biblico di oltre mille ebrei da Saint Martin Vésubie verso le vallate cuneesi verrà portato in scena il 24 settembre alle ore 21

La Compagnia teatrale Gli Episodi porta in scena al Teatro Toselli di Cuneo, martedì 24 settembre 2024 alle ore 21, uno spettacolo inedito, scritto e diretto da Elide Giordanengo, sulla storia della famiglia Greve, una delle famiglie coinvolte nell’esodo biblico di oltre mille ebrei dal paesino francese di Saint Martin Vésubie, al seguito della IV Armata, verso le vallate cuneesi alla ricerca di una via di salvezza (8-13 settembre 1943). Con una interminabile marcia, senza equipaggiamenti adatti, poco prima dell’arrivo delle truppe naziste, risalirono dopo l’8 settembre 1943 i Colli Ciriegia e Di Finestra, scesero nella Valle Gesso e, sfiniti e disperati, ancora una volta compresero che il loro peregrinare non era concluso e la salvezza nuovamente incerta.

Lo spettacolo si colloca nell’ambito delle iniziative legate ad “Attraverso la memoria”, evento transfrontaliero che si prefigge di ricordare e ripercorrere, ogni anno, questo doloroso capitolo della nostra storia.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

