(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Catania, Memoria&Solidarietà

Sinergia e Solidarietà un binomio costante tra l’ Associazione Nazionale Magistrati di Catania e l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato:per non dimenticare la morte del giudice Rosario Livatino (beato) avvenuta il 21 settembre 1990 ad Agrigento per mano mafiosa è stata organizzata una raccolta straordinaria di sangue. Davanti al Palazzo di Giustizia di Catania tanto i volontari che hanno donato il sangue a bordo del camper della Fratres per la raccolta delle donazioni di sangue.

Presente la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato.

«La donazione del sangue non è solo un atto che permette di poter dare un’opportunità di salute al prossimo ma anche a se stessi, perché per poter donare si effettuano screening periodici che permettono di monitorare il nostro stato di salute. Donare il sangue è un gesto di valore e valori . Memoria, legalità e futuro camminano attraverso il volontariato sullo stesso binario », conclude il Presidente DonatoriNati Sicilia Filippo De Francesco

Catania, 20 settembre 2024