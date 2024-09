Agenzia regionale 984.24 _ Dichiarazione assessore Matrangola

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 *DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE MATRANGOLA*

“Questa mattina, accodandosi alle riflessioni espresse in un servizio

televisivo andato in onda su una testata giornalistica regionale, la

consigliera di Fratelli d’Italia Tonia Spina ha sollevato dubbi

sull’opportunità che la mostra fotografico-pittorica di mia realizzazione

intitolata ‘Abbracci’ venga esposta nell’ambito del Festival culturale ‘I

dialoghi di Trani’, patrocinato dalla Regione Puglia”.

“Sul punto, ritengo doveroso sottolineare che l’invito a esporre la mostra

è giunto direttamente – e direi anche inaspettatamente – dalla Direzione

Artistica del Festival, che aveva appreso del mio lavoro artistico,

realizzato nel 2015 e dedicato ai temi dell’accoglienza, grazie al gentile

racconto di persone con cui in passato ho condiviso esperienze nel mondo

dell’antimafia sociale”.

“Ho accolto con gioia l’invito del Festival a condizione di potermi fare

carico personalmente di tutti gli aspetti economici, logistici e

organizzativi della mostra, che dunque non ha comportato alcun costo per

l’organizzazione del Festival, né per la Regione Puglia”.

“Le tele, inoltre, non hanno un valore di mercato e rappresentano soltanto

un’occasione di riflessione attraverso un linguaggio artistico sul tema

dell’accoglienza, al quale è dedicata l’edizione di quest’anno dei Dialoghi

di Trani”.

“La mostra, allestita in questi anni a mie spese in diversi luoghi di

cultura del territorio nazionale, ha ottenuto un’eco mediatica che andava