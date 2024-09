(ACON) RISTORI. MENTIL (PD)-MORETUZZO (PAT-CIV): A MONTE CROCE SOLO ELEMOSINA

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 (ACON) Trieste, 20 set – “Lo abbiamo chiesto pi? volte in Aula

e anche in occasione della partecipata manifestazione a Monte

Croce della scorsa primavera: il danno economico subito dalle

attivit? commerciali per la chiusura del passo di Monte Croce

Carnico ha un impatto drammatico, sono a rischio decine di

imprese e centinaia di posti di lavoro. Per questo servono

ristori in grado di coprire in modo significativo i minori

incassi, non bastano pochi spiccioli”. Questa la nota di Massimo

Mentil, consigliere regionale del Partito democratico ed ex

sindaco di Paluzza, e Massimo Moretuzzo, capogruppo in Consiglio

regionale di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.

“A distanza di mesi – proseguono Mentil e Moretuzzo – e dopo le

promesse distribuite generosamente da Stefano Mazzolini e

dall’assessore Sergio Emidio Bini, apprendiamo che l’importo

destinato dalla Giunta alle aziende che fanno vendita al

dettaglio ? di 2.500 euro, pari a 8 euro al giorno: una cifra

ridicola a fronte di mancati incassi per centinaia di euro

giornalieri, con cali di fatturato che per alcune zone sfiorano

il 30%”.

“Questo non ? accettabile – rimarcano i due esponenti delle

Opposizioni -, soprattutto in un momento in cui le risorse a

disposizione della Regione sono cospicue e vengono distribuite in

modo discutibile in molti altri settori meno urgenti. A questa

situazione, si aggiunge il fatto che non ? per nulla chiaro quali

siano le intenzioni dell’amministrazione Fedriga rispetto alla

soluzione per la viabilit? di Monte Croce sul lungo termine:

seguiranno ancora una volta il consigliere Mazzolini sulle

fantasiose ipotesi di tunnel o finalmente si proceder? sulla

strada pi? sensata della variante di valico? Di certo le persone

e le comunit? della Val But e della Carnia non hanno pi? tempo di

aspettare. Le elemosine non bastano”.

