23.09.2024 ore 21:00 Cinemma Millennium Tirana – Rassegna di Matroianni al TIFF (Tirana International Film Festival) – XXII edizione

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 L’Istituto Italiano di Cultura a Tirana in collaborazione con il TIFF (Tirana International Film Festival) è lieto di presentare il primo film della rassegna dedicata alla celebrazione del centenario di una delle figure più iconiche della storia del cinema: Marcello Mastroianni, nato il 28 settembre 1924 / Instituti Italian i Kulturës në Tiranë në bashkëpunim me TIFF (Tirana International Film Festival) ka kënaqësinë të prezantojë filmin e parë të programit të përzgjedhur, kushtuar kremtimit të njëqindvjetorit të një prej figurave më ikonike në historinë e kinemasë: Marcello Mastroianni, i lindur më 28 shtator 1924.

Cinema Millennium – Tirana / Kinema Millennium – Tiranë

Ingresso con biglietto / Hyrja me biletë

La Dolce Vita di Federico Fellini

Con: / Me: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aim?e, Yvonne Furneaux, Alain Cuny, Annibale Ninchi.

Commedia – Italia, Francia, 1960 – 173′ / Komedi – Itali, Francë, 1960 – 173′

La dolce vita, film drammatico diretto da Federico Fellini, racconta le vicende di Marcello Rubini (Marcello Mastroianni), un giornalista di scoop scandalistici che vorrebbe in realtà scrivere romanzi. La pellicola, ambientata nella Roma mondana degli anni ’60, svela, attraverso diversi episodi, luci e ombre della società capitolina dell’epoca. Come l’arrivo su un elicottero di una statua del Cristo diretta al Vaticano, che suscita stupore e curiosità nei passanti, o l’incontro di Marcello con Maddalena (Anouk Aimée), affascinante donna con cui passa una notte di forte passione. Ma il reporter non è solo: ha una fidanzata, Emma (Yvonne Furneaux) che, scoperto il tradimento, tenta di togliersi la vita ingerendo delle pasticche, senza però riuscirci.

Dopo la scampata tragedia, Marcello si butta a capofitto nel lavoro, accettando di seguire per il suo giornale Sylvia (Anita Ekberg), famosa stella del cinema hollywoodiano. Bionda, bellissima e un po’ folle, l’attrice decide di ballare immersa nell’acqua di Fontana di Trevi, coinvolgendo anche il giornalista che perde la testa per lei. Ad aspettarli sotto l’albergo di Sylvia, però, c’è il suo fidanzato che, pieno di rabbia, prende a pugni Marcello, sotto lo sguardo attento dei paparazzi. Il protagonista riprende la sua vita, tra servizi fotografici e misteriose apparizioni spirituali da schiaffare in prima pagina. Tra un lavoro e l’altro, frequenta l’alta società romana, di cui fa parte anche il suo amico intellettuale Enrico Steiner (Alain Cuny), partecipando a strane feste dove si fanno sedute spiritiche e particolari giochi di seduzione. Marcello, però, è stanco e insoddisfatto di inseguire una vita che non gli appartiene…

Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto 3 Nastri d’Argento, ha vinto un premio ai David di Donatello.

* * *

La dolce vita, një film dramatik, me regji nga Federico Fellini, tregon historinë e Marcello Rubini-t (Marcello Mastroianni), një gazetari scoop-esh, i cili në të vërtetë do të donte të shkruante romane. Filmi, i vendosur në Romën mondane të viteve ’60, zbulon, përmes episodeve të ndryshme, dritë-hijet e shoqërisë kryeqytetase të asaj kohe. Ashtu si mbërritja me helikopter e një statuje të Krishtit drejtuar për në Vatikan, që ngjall habi dhe kuriozitet tek kalimtarët, apo takimi i Marcellos me Maddalena (Anouk Aimée), një grua tërheqëse, me të cilën kalon një natë plot pasion. Por gazetari nuk është vetëm: ai ka një të dashur, Emma (Yvonne Furneaux) e cila pasi zbulon tradhtinë, përpiqet të vrasë veten duke gëlltitur tableta ilaçesh, por pa sukses.

Pas shmangies së tragjedisë, Marcello i futet me kokë punës, duke rënë dakord të ndjekë për gazetën e tij, Sylvia-n (Anita Ekberg), një yll i famshëm i kinemasë hollivudiane. Bjonde, e bukur dhe paksa e çmendur, aktorja vendos të kërcejë e zhytur në ujin e shatërvanit të Trevit, duke përfshirë edhe gazetarin që le mendjen pas saj. Por, duke i pritur pranë hotelit, ndodhet i dashuri i Sylvias, i cili plot mllef e godet me grusht Marcellon, nën vështrimin vigjilent të paparacëve. Protagonisti rifillon jetën e tij, mes sesioneve fotografike dhe shfaqjeve misterioze spirituale, për t’u vënë në faqe të parë. Nga një punë tek tjetra, frekuenton shoqërinë e lartë romane, e cila përfshin edhe mikun e tij intelektual Enrico Steiner (Alain Cuny), duke marrë pjesë në festa të çuditshme ku mbahen seanca spirituale dhe lojëra të veçanta joshjeje. Marcello, megjithatë, është i lodhur dhe i pakënaqur me ndjekjen e një jete që nuk i përket…

Filmi ka marë 4 nominime dhe fituar Çmim Oscar, është nderuar në Festivalin e Filmit në Kanë, ka fituar 3 Nastri d’Argento si dhe çmim David di Donatello

