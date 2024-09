(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

SERIE C, ANNULLATO L’OPEN DAY DI PRIMAVERA 3

Solidarietà alla popolazione dell’Emilia-Romagna

Firenze, 19 settembre 2024. La Serie C esprime la più totale vicinanza e solidarietà alla

popolazione dell’Emilia-Romagna, colpita dall’emergenza metereologica.

Il Presidente, Matteo Marani, e la Lega tutta, in segno di rispetto per gli abitanti del territorio,

comunicano l’annullamento dell’Open Day Primavera 3 Rimini – Lecco, gara in programma,

salvo differenti disposizioni delle autorità competenti, sabato 21 settembre alle 15.

La partita, senza alcun cerimoniale dedicato, verrà trasmessa in diretta sul canale ufficiale

YouTube della Serie C.