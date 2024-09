(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 MO, ASCARI (M5S): GOVERNO VIGLIACCO SU RISOLUZIONE ONU. CALPESTATO IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Roma, 19 set – “Mentre Israele sta portando avanti il suo piano genocidiario e di annessione della Cisgiordania, l’Italia vergognosamente si è astenuta, ancora una volta, sulla risoluzione ONU che chiede a Israele di ritirarsi entro un anno dal Territorio palestinese occupato. Un’astensione vigliacca, complice di Israele i cui bombardamenti hanno provocato la morte di oltre 42.000 persone, soprattutto donne e bambini innocenti, e contraria alla pronuncia della stessa Corte internazionale di giustizia, la quale ha definito illegali gli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Si sta calpestando il diritto internazionale e il nostro Governo ne è complice. Non è questa l’Italia che ci rappresenta. Non in mio nome”.

Lo dichiara Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice dell’Intergruppo per la Pace tra la Palestina e Israele.

