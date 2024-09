(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 MANTOVANI (FDI/ECR): “Contro la cultura barbara delle leggi talebane accogliamo in Europa le donne afgane”

“La legge afghana sulle donne è figlia di una cultura barbara che vieta alle donne afghane persino di parlare in pubblico o di cantare e che toglie loro dignità e umanità. Al Parlamento Europeo c’è stato un lungo dibattito affollato di manifestazioni di sdegno e dichiarazioni di condanna. Dircelo tra di noi, tuttavia, non basta più”.

Lo ha affermato l’europarlamentare di FDI-ECR Mario Mantovani, intervenendo questa mattina nella Plenaria del Parlamento a Strasburgo nel dibattito sulla situazione delle donne in Afghanistan e sull’adozione della legge sulla “promozione della virtù e la prevenzione del vizio”.

“Serve un cambiamento immediato e concreto delle politiche europee contro queste barbarie e contro il regime fanatico dei Talebani. Le attuali politiche europee sono sbagliate e inconcludenti, la Commissione Europea nel 2023 ha persino concesso all’Afghanistan 140 milioni di Euro con obiettivi umanitari, tra cui il supporto all’emancipazione femminile, e questa legge ne è il risultato. E’ evidente che queste politiche non funzionano! Proteggiamo le donne afghane e diamo asilo a tutte coloro che intendessero, o riuscissero, a lasciare il Paese per sfuggire a questo regime, ai loro aguzzini e ad una cultura barbara. Ho chiesto alle Istituzioni europee che venga subito definita una procedura urgente per concedere a queste donne lo status di rifugiate politiche, loro sì lo sono davvero!.”

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica