19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 MALTEMPO NELLE MARCHE: AGGIORNAMENTO RIUNIONE DEL COR ORE 19. CONFERMATA ALLERTA GIALLA PER DOMANI, 20 SETTEMBRE

Condizioni meteo in progressivo miglioramento anche se con qualche residuo rovescio temporalesco e situazione sotto controllo in tutta la Regione grazie agli interventi in corso a tutela della popolazione e per il ripristino della viabilità. E’ quanto emerge dal Centro operativo regionale della Protezione Civile che si è riunito alle 19 in presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore alla protezione Civile Stefano Aguzzi. Resta confermata ancora per la giornata di domani 20 settembre l’allerta gialla su tutte le Marche per l’assetto idrogeologico e l’allerta gialla idraulica per le zone di 2 e 4 che comprendono le aree costiere e collinari del Pesarese, dell’Anconetano e del Maceratese molto colpite dalle piogge nei giorni scorsi. Di conseguenza le sedi operative della Protezione Civile provinciali delle tre aree rimarranno aperte fino alle 8 di domani mattina. Si ribadisce per tutta la durata dell’allerta l’invito rivolto alla popolazione di prestare attenzione, soprattutto nelle aree più colpite e si raccomanda ai residenti di muoversi solo in caso di reale necessità. Sono operativi oltre 200 volontari della Protezione Civile in tutto il territorio regionale e hanno raggiunto Porto Recanati 7 squadre di volontari dall’Umbria, circa 40 persone, per l’ausilio all’assistenza alla popolazione.

