(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 LAVORO, CERRETO (FDI): L’ITALIA IN CRESCITA GRAZIE A GOVERNO MELONI

“I dati forniti dall’INPS parlano da soli: il Governo Meloni continua a tenere vivo e solido il mercato del lavoro in Italia. A giugno sono state registrate ben 440.000 nuove posizioni nel settore privato, e nel primo semestre del 2024 si segnalano più di 347.000 rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Anche il settore del lavoro occasionale cresce, segnando un +14%. Questo rapporto non solo certifica con dati oggettivi quanto fatto dal Governo, ma, cosa ancor più importante, infonde speranza per il futuro dell’Italia. L’occupazione cresce, grazie alle politiche del ministro Calderone e alla visione del presidente Meloni dando così modo agli italiani di cogliere opportunità sempre nuove in vista di un domani all’insegna della stabilità professionale”.

Lo dichiara Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura e componente Commissione Sicurezza Lavoro per Fratelli d’Italia.

