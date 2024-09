IL COMUNE COMUNICA – Agenzia sociale per la Casa: pubblicato l’avviso rivolto ai proprietari di immobili ad uso abitativo da concedere in locazione a nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 AGENZIA SOCIALE PER LA CASA

PUBBLICATO L’AVVISO RIVOLTO AI PROPRIETARI

DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DA CONCEDERE IN LOCAZIONE

A NUCLEI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

A cura dell’Agenzia sociale per la Casa della ripartizione Patrimonio, è stato pubblicato questa mattina sul sito istituzionale del Comune / area tematica Casa e Patrimonio – a questo link – l’avviso a sportello rivolto ai proprietari di immobili ad uso abitativo non concessi in locazione nel territorio di Bari e della Città metropolitana di Bari.

Obiettivo dell’amministrazione è quello di acquisire una mappatura degli immobili sfitti da concedere in locazione a persone e famiglie in condizioni di emergenza abitativa mettendo in campo precisi strumenti a tutela dei proprietari e della conservazione delle unità abitative concesse in locazione.

In particolare ai proprietari interessati il Comune di Bari garantirà:

1. canoni di locazione dell’importo massimo di 12.000 euro;

2. consulenza e redazione di contratto di locazione a canone concordato con specifiche indicazioni legate alle particolari garanzie fornite;

3. monitoraggio periodico del corretto stato manutentivo dell’immobile da parte di incaricati dell’Agenzia sociale per la Casa, con possibilità per il locatore di visionare anche da remoto lo stato di conservazione dell’unità abitativa.