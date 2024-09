(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 FESTIVAL PUCCINI 2024 : Un Trionfo in qualità e Numeri

Gli incassi superano la previsione grazie ad un pubblico di oltre 40.000 spettatori provenienti da 67 Paesi del mondo

AL BOTTEGHINO OLTRE 2 MILIONI DI INCASSO

Un successo non solo per la qualità delle produzioni, ma anche per l’innovazione scenica e le collaborazioni internazionali, confermando ancora una volta il prestigio e l’importanza di questo evento per la città di Viareggio e per il panorama della lirica mondiale.

PIER LUIGI PIZZI : “Mi sono messo al lavoro con la massima fiducia nel potere trainante della musica di Puccini, che ho cercato di servire al maggior livello”

7 titoli in cartellone con 6 nuove PRODUZIONI: LE WILLIS, EDGAR, MANON LESCAUT, La Bohème, TOSCA, TURANDOT, Madama Butterfly

La Fondazione Festival Pucciniano a pochi giorni dalla chiusura del sipario si appresta a consegnare agli archivi una edizione trionfale del Festival Puccini che ha celebrato tre importanti anniversari: il centenario della scomparsa del compositore, la sua 70.a edizione e i 120 anni di Madama Butterfly.

Tre tappe significative che la Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano hanno voluto ricordare con un programma ricco e straordinario a significare il grande legame e l’orgoglio della comunità nei confronti del compositore che aveva eletto Torre del Lago prima e Viareggio poi a sue dimore predilette. Anniversari che per i luoghi del cuore di Giacomo Puccini Torre del Lago e Viareggio sono oltremodo significativi, a Torre del Lago riposano le sue spoglie, a Torre del Lago ha composto Madama Butterfly e la maggior parte dei suoi capolavori, a Viareggio ha composto Turandot e si trova la sua ultima dimora, a Torre del Lago esiste l’unico festival al mondo intitolato al compositore giunto nel 2024 alla sua 70.a edizione.

La prima volta nella sua lunga e gloriosa storia che il Festival Puccini propone in cartellone 7 titoli e ben 6 nuove produzioni con una programmazione che ha visto alternarsi sul grande palcoscenico del teatro in riva al lago 20 spettacoli, 18 serate d’opera, una Prova Generale Aperta e il Gala di danza Roberto Bolle richiamando oltre 40.000 spettatori con un incasso totale di oltre 2 milioni di euro, battendo ogni record di presenze e incassi della manifestazione. Un cartellone concepito dal direttore artistico Pier Luigi Pizzi come un viaggio attraverso la parabola artistica di Puccini, rappresentando le opere in ordine cronologico, secondo la loro prima esecuzione. Dalle giovanili Le Willis ed Edgar, – riprese e messe in onda da Rai 5 – passando per i capolavori maturi come Manon Lescaut, La Bohème, Tosca fino all’incompiuta Turandot terminata dove Puccini la lasciò, con la struggente nota dell’ottavino che commenta la morte di Liù.

Un progetto artistico quello di Pizzi ispirato alla sperimentazione creativa che attraverso l’utilizzo del grande ledwall che ha dominato la scena in tutte le opere ha consentito di coinvolgere il pubblico in modo inedito. Sperimentale e di grande successo anche l’idea di introdurre in tutte le opere performance di balletto con un Corpo di ballo composto da 20 ballerini, affidati alla maestria di Gheorghe Iancu

Una edizione che ha confermato la portata nazionale ed internazionale del Festival: Manon Lescaut per la regia di Massimo Gasparon è stata coprodotta dal Teatro Nazionale di Bucarest dove andrà in scena il prossimo 28 e 29 settembre; dal Teatro Petruzzelli di Bari e dal Teatro Regio di Parma; mentre la nuova produzione di la Bohème, sempre per la regia di Massimo Gasparon all’interno di una collaborazione triennale, sarà presentata il 18 ottobre al Teatro Marrucino di Chieti.

Un programma completato dalle due serate dedicate alla celebrazione dei 120 anni dalla prima rappresentazione di Madama Butterfly, con la storica produzione del 2000, con le scenografie firmate dallo scultore giapponese Kan Yasuda protagonista anche di due mostre delle sue opere a Viareggio e Torre del Lago.

Le 20 serate nel Gran Teatro hanno richiamato 43.000 spettatori, con una media di incasso di oltre 107.000 euro per serata. Il Gala “Roberto Bolle and Friends” ha aggiunto ulteriore prestigio, contribuendo a superare i due milioni di euro di incasso complessivo.

Un Festival di richiamo internazionale, anche quest’anno 67 le nazionalità rappresentate dagli spettatori che hanno gremito il teatro, ai primi posti pubblico proveniente da Germania, Austria e Regno Unito, con paesi esotici come Malesia, Giamaica e Sudafrica e 60 i tour operator internazionali che hanno proposto il Festival nei loro cataloghi e portato spettatori a Torre del Lago.

La stagione del Centenario ha voluto esaltare l’impostazione che per tradizione caratterizza il Festival di Torre del Lago – afferma il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Luigi Ficacci – e lo distingue tra le manifestazioni liriche all’aperto: dedicare i programmi all’esecuzione ciclica delle opere di Puccini, ricercando la varietà nell’originalità delle diverse interpretazioni. Quest’anno il Festival ha voluto puntare sulla diversa tipologia e personalità d’autore dei suoi principali protagonisti: Pier Luigi Pizzi e Kan Yasuda; il primo come regista per il Festival da lui diretto, il secondo come scultore, per la ripresa della sua celebre Madama Butterfly. Pizzi ha realizzato la sua visione dell’arte di Puccini come trionfo del teatro musicale, mettendo in scena, con la collaborazione di Massimo Gasparon, sei opere. Ha individuato uno stile unitario per porre nel massimo valore la profonda individualità di atmosfere drammaturgiche e musicali che distingue e rende inconfondibile ognuna delle opere rappresentate. Yasuda, la cui arte si realizza in un rapporto sacrale tra le sue forme e la loro occasione espositiva, rinnova la propria originalità ad ogni manifestazione. La loro ostensione quali scene per Madama Butterfly rinnova l’incontro tra la sua meditazione artistica sul concetto universale dell’esistere e l’opera di Puccini, esaltandone la spiritualità musicale. La decantazione drammaturgica di Pizzi e la ritualità astratta del contatto delle forme plastiche di Yasuda con l’esecuzione di Madama Butterfly, sono due approcci interpretativi sideralmente distanti. Li abbiamo voluti offrire in successione, esaltandone il contrasto. Il pubblico ha reagito con una splendida adesione, dimostrando di comprendere perfettamente e gradire la proposta di mondi interpretativi così diversi e la loro successione sul palcoscenico. Questo mi pare un meraviglioso risultato per la città chi ha inteso offrire al pubblico la propria memoria celebrativa di Puccini nel centenario della morte”.