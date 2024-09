(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Dal 25 settembre L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE

LIVORNO PIANO COMPETITION

50 pianisti provenienti da oltre 20 nazioni si esibiranno a partire dal 25 settembre sul palco

della Goldonetta nel corso dell’ottava edizione del concorso pianistico internazionale

Livorno Piano Competition.

Organizzato dall’associazione Livornoclassica sotto la direzione artistica di Carlo Palese, il

concorso si vale dei due partner di tradizione, la Fondazione Teatro Goldoni e il

Centro Pianoforti Menicagli e gode del Patrocinio del Comune di Livorno, della

Provincia, della Regione Toscana, della Fondazione Livorno e dell’ Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Livorno Piano Competitition 2024 si svolgerà nella Sala Goldonetta dal 25 al 29

settembre e sarà articolato in tre prove per i giovani professionisti del pianoforte fino a

32 anni. Oltre al montepremi di oltre 13.000 euro sono previste opportunità di concerti; il

vincitore tornerà in Italia per un tour di recital e per esibirsi in un Concerto come solista

con l’Orchestra del Teatro Goldoni.

Importanti anche i premi speciali; il premio Antonio Bacchelli, assegnato al miglior

interprete di musica del nostro tempo e il premio “Arte”, nato dalla collaborazione con la

Galleria Athena. Roberto Pampana è l’artista che donerà al vincitore di Livorno Piano

Competition 2024 il dipinto ad olio su tavola “la Tamerice”.

Come di consueto ci sarà lo spazio dedicato ai finalisti che si contenderanno il Premio

Enrico Galletta, la prestigiosa e selettiva sezione riservata ai migliori under 16 del

pianoforte; un premio importante che Livorno Piano Competition attribuisce solo a

giovanissimi in possesso di un talento artistico straordinario.

Livornoclassica è da sempre impegnata nell’intento di coinvolgere nelle proprie iniziative i

giovani del nostro territorio; ci sarà la Young Jury, una giuria composta da studenti dei

Licei e dei Conservatori di Livorno e Lucca che attribuirà in totale autonomia il premio

speciale ad un finalista e ci saranno, quest’anno numerosissimi, i ragazzi del progetto di

PCTO che Livornoclassica cura da anni con gli studenti dei Licei Enriques e Niccolini Palli.

La prestigiosa Giuria sarà formata da Pasquale Iannone (Italia), Wojciech Świtała

(Polonia), Golda Vainberg-Tatz (Usa-Israele), Uta Weyand ( Germania) e Carlo

Palese (Italia), direttore artistico del concorso.