19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 *Criticità fiume Lamone. Chiuso il ponte a Mezzano sulla statale 16*

Persistendo le condizioni di criticità del livello dell’acqua del fiume Lamone, la cui piena si sta spostando verso il mare, in via precauzionale è stato chiuso il ponte sulla Statale 16 a Mezzano. Sono stati posizionati sacchi di sabbia in modo da scongiurare la tracimazione dell’acqua sulla sede stradale lato monte.

