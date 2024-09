comunicato stampa Franco Cardini , Festival medievale

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 È iniziato il “Festival del Medioevo astese”, la nuova iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti, che quest’anno affronterà il tema “Fiere, Città e Mercanti”.

Grande attesa per la giornata di venerdi 20, che vede in programma la lectio magistralis del Professor Franco Cardini dal titolo “I fiorentini nell’Oriente mediterraneo (secc.XIV-XV). Meriggio e tramonto del ‘Quinto elemento’ del mondo”.

Il Prof. Cardini, emerito dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Normale di Pisa, storico, giornalista, romanziere, ci presenterà un quadro inedito su politica ed economia in area mediterranea che permetterà di conoscere gli ambiti sui quali si proiettavano anche gli interessi commerciali astigiani, complementari al ruolo di primo piano nella finanza europea.

L’incontro sarà introdotto dal Prof. Giuseppe Sergi, emerito dell’Università di Torino. Franco Cardini e Giuseppe Sergi sono considerati i più grandi medievisti europei e dedicheranno ad Asti un momento di grande storia in un incontro aperto al pubblico. L’appuntamento è alle ore 17.30 presso i Giardini Guglielminetti, Corso Alfieri 375. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà nella Sala del podio di Palazzo Alfieri.

Alle ore 21.00, in piazza Cattedrale, la musica medievale sarà protagonista assoluta grazie al concerto del gruppo “La Ghironda” dal titolo “Pellegrini, mercanti e vino”, con una proposta di suggestivi brani di musica antica che saranno per Asti una vera scoperta.

Entrambe le iniziative sono ad ingresso gratuito.

