Com. stampa – Il Ministro Pichetto Fratin all’assemblea di Confapi Padova: “L’indipendenza energetica passa da fonti rinnovabili e nucleare di nuova generazione”

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

19 SETTEMBRE 2024

IL MINISTRO PICHETTO FRATIN

ALL’ASSEMBLEA DI CONFAPI PADOVA:

«L’INDIPENDENZA ENERGETICA PASSA DA FONTI RINNOVABILI

E NUCLEARE DI NUOVA GENERAZIONE»

Castello del Catajo gremito per l’assemblea pubblica di Confapi Padova, seguita all’elezione di Marco

Trevisan a nuovo presidente. Super ospiti della serata: il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza

Energetica, Mons. Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e Mark Baciak,

CTO Neuarlfabric.ia. Ma anche il Presidente confederale Cristian Camisa, il Presidente emerito

Maurizio Casasco, l’Assessore regionale al Lavoro Valeria Mantovan, alla prima uscita pubblica dopo

la nomina, e Alessandro Frizzarin, Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei

Prima l’assemblea privata dei soci, che ha portato all’elezione all’unanimità di Marco Trevisan a

nuovo presidente di Confapi Padova, dopo dieci anni – caratterizzati da forte crescita sotto a tutti i

punti di vista – con Carlo Valerio alla guida. Poi l’assemblea pubblica, impreziosita da un parterre di

super ospiti di primissimo livello. Imprenditori e stakeholders hanno risposto presente, col Castello

del Catajo, a Battaglia Terme, gremito nelle sue splendide terrazze.

Al centro una tavola rotonda significativamente intitolata “Intelligenza sostenibile – Riflessioni sul

nuovo paradigma industriale: scienza e tecnologia a servizio dello sviluppo umano integrale”. A

portare il proprio contributo l’Onorevole Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica, Monsignor Renzo Pegoraro, Cancelliere Pontificia Accademia per la Vita, Mark

Baciak, CTO & Co-founder Neuralfabric.ai, oltre al Presidente della Confederazione Cristian Camisa,

a Maurizio Casasco, Presidente Emerito di Confapi nazionale, all’Assessore al Lavoro della Regione

Veneto Valeria Mantovan – alla prima uscita pubblica ufficiale dopo la sua recentissima nomina – e

Alessandro Frizzarin, Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei, area recentemente

proclamata “Riserva della Biosfera Mab Unesco”.

IL MINISTRO: «5,7 MILIARDI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE»

Molto atteso l’intervento del titolare del MASE: «In questi due anni abbiamo trasformato il

panorama energetico nazionale, riuscendo ad assicurare l’indipendenza energetica e a

incrementare in modo significativo la quota di rinnovabili nel nostro mix energetico. Con la nuova

versione del PNIEC rafforziamo questa impostazione, dotandoci di un quadro chiaro per arrivare a

GW complessivi da fonti rinnovabili. Si tratta di un target ambizioso, ma gli ottimi risultati raggiunti

in due anni di Governo e il crescente numero di richieste di autorizzazione registrate da Terna ci

confermano la concretezza delle nostre aspirazioni. Rivolgendo lo sguardo ancora più lontano, non

posso non menzionare gli sforzi che stiamo mettendo in campo per accelerare la ricerca e lo sviluppo

nel settore del nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito. Il ruolo del nuovo nucleare è

complementare rispetto a quello delle rinnovabili e il suo impiego garantirebbe sicurezza e

continuità degli approvvigionamenti energetici a costi più bassi, con benefici per le imprese e il

Sistema-Paese in termini di competitività, sviluppo e posti di lavoro. Al netto dei nostri obiettivi al

2030 e al 2050, già oggi famiglie, piccole e medie imprese del territorio, enti e associazioni di ogni

tipo possono godere dei benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a cui il Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha destinato un investimento complessivo di 5 miliardi e

700 milioni di euro».

CAMISA: «PIANO INDUSTRIALE SULL’ENERGIA SIA PRIORITARIO PER IL GOVERNO»

Sul tema è intervenuto anche il Presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, lanciando un

messaggio inequivocabile: «Un piano pluriennale sull’energia rappresenta la vera priorità per il

mondo industriale italiano. Le aziende italiane faticano ad essere competitive sui mercati europei a

causa di costi altamente differenti: +70% rispetto alla Francia, +45% rispetto alla Germania e +35%

rispetto alla Spagna. A fronte di ciò le aziende energetiche, delle quali lo Stato ha quote societarie

importanti, fanno utili da capogiro che, per la parte non collocata sul mercato, ritornano nelle casse

dello Stato. Se ciò non bastasse, i proventi molto spesso sono investiti all’estero e non in Italia.

Insomma un circolo vizioso. Occorre un completo cambiamento nel calcolo del costo energetico per