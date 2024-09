Bando Affitto 2024, domande dal 19 settembre al 15 ottobre solo in modalità online. Per assistenza disponibili anche i Punti Digitale Facile e l’Informasociale

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Piacenza, 19 settembre 2024

Oggetto: Bando Affitto 2024, domande dal 19 settembre al 15 ottobre solo in

modalità online

In esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 1620/2024 e della delibera di Giunta

comunale n. 179 del 6 agosto scorso, è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune

di Piacenza il Bando Affitto 2024, approvato con la determinazione dirigenziale n.

2379 del 5 settembre.

Dalle ore 12 di oggi, giovedì 19 settembre ed entro le 12 del 15 ottobre prossimo, sarà

possibile presentare domanda esclusivamente in modalità telematica, accedendo con le

proprie credenziali SPID/CNS/CIE all’apposita piattaforma regionale online,

disponibile nell’area “Politiche per l’Abitare” del sito della Regione Emilia Romagna

– https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative al link dedicato – o

raggiungibile dalla pagina tematica sul portale web del Comune di Piacenza.

I cittadini già titolari di identità digitale SPID che intendano presentare domanda ma

non possiedono computer e stampante, o che desiderino comunque assistenza, potranno

rivolgersi previo appuntamento all’InformaSociale, avvalendosi autonomamente delle

postazioni Self a disposizione. Per prenotarsi è necessario telefonare alle sedi di via

Il bando si rivolge ai nuclei ISEE di cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione

Europea o, se extra UE, con permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; in caso di permesso di

soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata

istanza di rinnovo del permesso. Il valore ISEE 2024 ordinario o corrente, contenuto

nell’attestazione emessa dall’INPS nel corso di quest’anno, non deve essere superiore

a 8.000 euro. Occorre inoltre essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo

(con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ubicato nel territorio del

Comune di Piacenza e con incidenza del canone di locazione annuo, sul reddito lordo

Irpef complessivo del nucleo ISEE, uguale o superiore al 25%.

E’ necessario il rispetto di tutti i requisiti descritti e, al momento dell’invio della

domanda (che non necessita di documentazione in allegato), aver già presentato la

Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’ISEE. Qualora la richiesta già presentata

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA

COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

contenesse errori o imperfezioni è possibile presentarne una nuova entro la scadenza

del bando, ai fini del quale verrà considerata solo la più recente.

Tutti i richiedenti dovranno comunque inviare al Comune di Piacenza, successivamente

alla presentazione della domanda:

– la dichiarazione sottoscritta dal proprietario di casa, corredata dal documento

d’identità in corso di validità di quest’ultimo, attestante la regolarità o meno

dell’inquilino nel pagamento del canone di locazione (il modulo è reperibile sul sito del

Comune di Piacenza nella pagina dedicata);

– copia del permesso di soggiorno e, eventualmente, della ricevuta di rinnovo per i

cittadini non appartenenti all’UE.

Tali documenti dovranno pervenire al Comune di Piacenza entro il termine di chiusura

bando,

nelle

seguenti

modalità:

all’indirizzo

presentato la domanda; con consegna a mano presso lo sportello

Informafamiglie&Bambini – Galleria del Sole 67 e gli sportelli Informasociale di via

Taverna 39, via XXIV Maggio 28 e via Beverora 57, nei rispettivi orari di apertura.

Per informazioni sull’istruttoria, sullo stato di avanzamento della procedura e sulla

0523/492703 – 0523/492162 – 0523/492527.

Solo successivamente alla raccolta delle domande la Regione Emilia Romagna renderà

noto lo stanziamento complessivo garantito al Comune di Piacenza, che procederà alla

concessione dei contributi – in base alla graduatoria – fino ad esaurimento dei fondi

disponibili. Per questo, ad oggi, le tempistiche di erogazione agli aventi diritto non

sono note né preventivabili. Per eventuali problemi relativi all’uso della piattaforma

I cittadini che non dispongano di credenziali SPID/CNS/CIE o che hanno difficoltà ad

utilizzare la piattaforma regionale possono rivolgersi, per la compilazione e la

presentazione della domanda, alle organizzazioni private convenzionate con il Comune

di Piacenza indicate nel bando, consultabile integralmente sul sito

http://www.comune.piacenza.it dove si può scaricare anche il modulo da compilare a cura

del proprietario di casa e ogni altra informazione utile alla presentazione dell’istanza.

Coloro che fossero sprovvisti di identità digitale possono rivolgersi agli sportelli

Informasociale, Informafamiglie e al Quic del Comune di Piacenza anche per ricevere

indicazioni o attivare direttamente lo SPID.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA

COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Si ricorda inoltre che, previo appuntamento, sono a disposizione gratuitamente i Punti

Digitale Facile, dove si può ottenere supporto e assistenza nell’uso delle tecnologie

digitali. Per ottenere informazioni relativamente al servizio è possibile recarsi al Quic

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA