Aun 19 set. 024 (Pag 1)

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Melasecche, ha

deliberato l’erogazione di contributi a sostegno delle Associazioni

combattentistiche e d’arma e delle Associazione delle Forze

dell’ordine

(aun) – Perugia 18 set. 024 – la Giunta regionale ha adottato con

la DGR 973 del 2024 l’Avviso Pubblico per l’erogazione dei contributi

previsti dalla legge 11 del 2022 a sostegno delle Associazioni

combattentistiche e d’arma e delle Associazione delle Forze

dell’ordine allo scopo di contribuire allo svolgimento di cerimonie,

manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare

momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze

armate, delle forze di polizia nazionale e locale, allo svolgimento

di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali e alle

iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della

cultura della sicurezza civica.

Per il finanziamento di tali azioni è stata stanziata per

l’annualità 2024 la somma di 20.000 euro, con la soglia minima del

contributo regionale è di 1.000 euro quella massima di 5.000 euro nel

limite della percentuale massima dell’80% del costo del progetto.

La valutazione delle domande sarà svolta da un’apposita

commissione. La tipologia di procedura utilizzata sarà valutativa, a

graduatoria, con le domande che saranno valutate sulla base della

sostenibilità e della coerenza del cronoprogramma e del quadro

economico degli interventi, tenendo conto della rilevanza

dell’associazione sul territorio regionale, del numero degli iscritti

e del numero di sedi nella regione, della tipologia regionale o

nazionale dell’iniziativa e in base al target coinvolto (popolazione,

giovani, anziani, scuole, propri iscritti, etc).

