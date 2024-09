Arte e cultura nel fine settimana castiglionese

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

Un fine settimana all’insegna dell’arte, alla riscoperta del patrimonio culturale e archeologico di Castiglione della Pescaia.

Sabato 21 settembre, alle 18:00 alla Casa Rossa Ximenes inaugura la mostra dell’artista umbro Gianfranco Gobbini “Ecomorfosi. Difendere la natura con l’arte” . È un progetto ambizioso, curato dal critico d’arte Andrea Baffoni, che in un’epoca in cui il rapporto tra uomo e natura è complesso invita a riflettere sui processi di trasformazione dell’ecosistema, attraverso una serie di incontri a tema, performance live, conferenze e seminari. Il progetto si articola in quattro segmenti, ispirati a ecosistemi differenti: ghiacciai, deserti, atolli marini e terre vulcaniche. A Castiglione della Pescaia il maestro Gobbini porterà le sue opere ispirare al mare.

Sabato e domenica continuano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d’Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. Le visite inizieranno alle 17:00, e sarà possibile ammirare questo luogo così particolare ricco di nuove sculture.

In occasione delle giornate europee del patrimonio, tornano nel fine settimana anche le visite guidate a cura delle archeologhe dello staff alla mostra temporanea “Il ritorno del condottiero”, in corso di svolgimento al MuVet di Vetulonia, e le passeggiate alla “Tomba del duce” a cura dell’Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi.

L’appuntamento è sabato e domenica alle 16:00 al museo per la visita alla mostra, mentre alle 17:00 abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica per la passeggiata alla tomba.

Per gli appassionati di fotografia, fino al 20 ottobre sarà visitabile all’Hotel Lucerna la mostra “Mare, nuvole e terra” di Johanna Ekmark . L’artista svedese cattura la vita attraverso la luce naturale. Le sue foto, apparentemente semplici, nascondono una profonda ricerca e l’abilità di cogliere ciò che sfugge agli altri.