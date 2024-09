(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 *ALLARME MALTEMPO, MARCHETTI (LEGA). “OPERE MESSA IN SICUREZZA BLOCCATE DA

ANNI, REGIONE PENSI A SOLUZIONI E NON SCARICHI RESPONSABILITA’ SU

FIGLIUOLO”*

BOLOGNA, 19 SET – “Inaccettabile scaricare responsabilità sul Commissario

Figliuolo per opere che da anni sono ferme sulla carta. Capisco che ci

avviciniamo a un periodo elettorale, ma bisogna avere un minimo di onestà

intellettuale: non si può accusare chi è stato chiamato a gestire

l’emergenza solo di recente per ritardi che si trascinano da tempo”. ” Così

il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti in risposta alle

parole della Presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo.

L’esponente del Carroccio, in merito alla mancata realizzazione delle casse

di espansione, che avrebbero dovuto essere una priorità per la sicurezza

del territorio, ha proseguito: “Da luglio a oggi non sarebbe stato

possibile completare queste opere, e la realtà è che sono bloccate da anni.

Addirittura, ci sono amministratori locali, come il sindaco di Imola, che

non sono ancora in possesso delle informazioni necessarie su come portare

avanti questi progetti. Siamo di fronte a un problema strutturale, non

certo a responsabilità del Commissario”.

Il consigliere leghista ha invitato quindi gli esponenti di maggioranza ed

evitare polemiche e concentrarsi sulle soluzioni: “Domani si dovrebbe

tenere la Conferenza Metropolitana dei sindaci per discutere i lavori di

ripristino legati ai danni dell’alluvione del 2023. Chiediamo che venga

fatta una distinzione tra i progetti già previsti prima di quei disastri e

quelli attivati in risposta agli eventi recenti. Solo così potremo capire

quali criticità sono nuove e quali invece sono il frutto della lentezza

delle istituzioni nel risolvere problemi noti da tempo”.

“Il nostro obiettivo è chiaro: prima di tutto, gestire l’emergenza attuale.

Poi, aprire un confronto serio e a tutti i livelli istituzionali per

affrontare le problematiche che si sono accumulate. Non è più tempo di

puntare il dito o cercare colpevoli: è il momento di agire con

responsabilità”, ha concluso Marchetti.

